Van por la gran final

Real Independencia y Real Sociedad llegan con ventaja, en 2a. Fuerza

Iguala, Gro., Septiembre 17.- Las emociones siguen su marcha en la gran fiesta del futbol tamarindero en su categoría intermedia, en donde este sábado en la alfombra verde se juegan los duelos de vuelta para conocer a los planteles que van por el título.

En los juegos de ida, Real Independencia y Real Sociedad fueron los que se llevaron la ventaja y este sábado por la tarde-noche van en busca de terminar su obra para pelear la corona del Apertura 2016.

Los “guerreros de sangre dorada” de Real Independencia no tuvieron compasión de los “camioneros” de Chevrolet que no pudieron hacer nada ante el marco de Pavel Ortiz que bajó la cortina para mantener su marco en cero y hoy en punto de las 17:00 horas estos dos planteles se verán las caras de nuevo en donde los “reales” tendrán que manejar su partido para no ser sorprendidos por un plantel rojo que la mayoría de sus jugadores vienen del Cesvi, que el torneo pasado se levantaron en la final cuando perdían 5-1 y metieron en serios aprietos al Campo Agrícola y ahora su misión es el Real Independencia.

La otra semifinal de vuelta estará llena de emociones, en donde Revolucionarios y Real Sociedad Tepecoa tendrán el escenario calientito para que en punto de las 19:00 horas salten a la cancha para protagonizar un duelo de vida o muerte.

En la ida, los “Revos” y “Reales” hicieron que la afición se parara de sus asientos por el marcador de volteretas, pero al final el triunfo fue para Real Sociedad que ganó 3-2 y hoy se conocerá al segundo finalista.