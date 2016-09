Tarde de grandes finales

Divas (femenil) y Lavandería Alpha (varonil) van por el bicampeonato de Segunda "B"; Pinkys y Sagarpa Friends buscarán arrebatarles la corona

Iguala, Gro., Septiembre 17.- La tarde de hoy la cancha 1 del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López” latirá a más de mil por minuto cuando entren al escenario las finales de Segunda “B” Varonil y Femenil; para este 2016, Pinkys y Divas se toparán a las 18:00 horas, mientras que a las 20:00 horas, Lavandería Alpha y Sagarpa Friends han prometido escenificar una batalla sin tregua con tal de llegar a la corona.

DIVAS VS. PINKYS

En la final femenil, Divas está más que puesta para llegar al bicampeonato y para poder lograrlo deberá mantener ese juego efectivo que las ha llevado hasta el último juego del torneo, desde el arranque de la liguilla su juego ha sido preciso a la hora de defender, mientras que en sus embates han tenido efectividad para dejar fuera de combate a sus respectivos rivales.

Por su parte, Pinkys es un conjunto que se ha caracterizado por tener una defensa inquebrantable, en cada cotejo esta labor ha provocado desesperación en sus rivales, los cuales poco a poco se van desgastando hasta terminar cediendo, para esta final saben que no es momento para desatenciones o lo estarán lamentado tras una buena campaña.

LAVANDERÍA ALPHA VS. SAGARPA

La final de Segunda “B” Varonil tendrá como uno de sus invitados al conjunto de Lavandería Alpha que intentara reivindicar su campeonato, este conjunto en su rotación ha demostrado poder en sus embates por el centro, donde ha logrado imponer condiciones y en su duelo semifinal ante los “petroleros” dieron muestra de esto para lograr sacar la mejor parte e instalarse en la final.

Sagarpa por su parte llega en su mejor momento a la final, la disciplina con la que jugaron su duelo semifinal los llevó a tener un rendimiento bueno que los tiene ahora puestos para obtener un resultado positivo, en esta nueva misión ese mismo ímpetu para defender y gestar sus ataques deberán mantenerlo si es que quieren aboyarle la corona a los actuales campeones.