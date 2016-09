La nueva España de Lopetegui ya funciona

Hace unas semanas que se tomó la decisión de nombrar como nuevo seleccionador a un viejo conocido, Julen Lopetegui. La decisión se tomó después de que la selección hiciera una pobre Eurocopa (aunque hay que decir que, se tuvo buenas sensaciones en los primeros partidos).

Después del nombramiento, han sido bastantes las críticas sobre este nuevo cambio de entrenador, la mayoría en contra del mismo, pero en esta última se han acallado dado que la selección ha solventado con gran facilidad sus dos primeros encuentros de la era Lopetegui.

También fue criticada la lista de convocados, la cual en teoría no iba a cambiar demasiado con lo visto en la Eurocopa y con lo que solía llevar Del Bosque, pero no fue así, ya que Julen sorprendió sacando de la lista a varios de los habituales como es el caso de Iker Casillas.

En ella pudimos encontrar a jugadores inéditos en una lista de la selección como Saúl o Adrián (West Ham) y vuelven jugadores como Vitolo, el cual por cierto, ha demostrado con creces en estos dos primeros partidos con la nueva selección que está en un estado de forma formidable, marcando, asistiendo y siendo el mejor de ambos encuentros. Recital del canario.

Hablando un poco de los dos primeros encuentros jugados, y aunque es pronto para sacar conclusiones, no está de más decir que la actuación de los jugadores seleccionados no ha podido ser mejor, ganando en un amistoso de prestigio ante Bélgica (2-0) y un último de clasificación contra Liechtenstein, en el que endosó nada más y nada menos que un 8-0.

Se pueden nombrar a varios jugadores que destacaron, pero me puedo declarar claramente con dos: Vitolo y Silva. Fueron puñales en cada encuentro, hicieron y deshicieron, porque también bajaron a defender cuando hacía falta. Entre la calidad del jugador del Manchester City y la potencia del sevillista, crearon grandes problemas a la defensa de Bélgica y Liechtenstein. De hecho varias de las asistencias y goles fueron de los dos jugadores.

Desde luego no sabría decir qué futuro le espera a la “roja” (si se le puede llamar así aún), pero lo que sí tengo claro es que estos dos cracks no deben faltar en ninguna convocatoria. Eso, y que la peor decisión de Del Bosque para la Eurocopa fue no llevarse al canario del Sevilla FC.