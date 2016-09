Averigüelo Vargas

Pide el gobernador Astudillo defender un mejor presupuesto para Guerrero.—Guerrero vive el olvido y el abandono, denunció Enrique Krauze.—Advirtió del peligro para México si Trump ganara la presidencia.—Hay exageración de las empresas cerradas en la capital: Marco Leyva.



Como de costumbre el gobernador Héctor Astudillo aseguró que llegó a la gubernatura del estado no para dedicarse al ocio y la diversión, sino para trabajar con toda la intensidad posible, para cuidar que todo se haga bien, que haya más obras, menos delincuencia y más trabajo. En el Salón de la República, celebró dos actividades, una, de entrega de apoyos a las medianas y pequeñas empresas, ya que dijo hay una amplia disposición de los emprendedores para avanzar en sus actividades productivas.

Eso muestra que Guerrero estaría en una buena situación si no fuera por la delincuencia y los problemas que genera el crimen, violencia e inseguridad.

Se reunió también con representantes del nivel medio superior de educación, donde anunció la entrega de 1,500 computadoras, paquetes de butacas y equipos de aire acondicionado para las escuelas que están en las zonas más cálidas del estado. Insistió en las dos reuniones de trabajo que sostuvo ayer que los guerrerenses debemos ampararnos bajo la sombra de José María Morelos y Pavón, que puso las bases para la creación de la nación en el Primer Congreso de Anáhuac y la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, que ahora se conoce como los Sentimientos de la Nación.

Recordó que en ese escrito histórico, el cura Morelos estableció, entre otras cosas, que el 12 de diciembre debería conmemorarse a la Virgen de Guadalupe, como la patrona de México, con lo que decretó ese festejo que se mantiene hasta ahora, con gran fervor del pueblo de México.

Invitó a la gente a participar en el festejo del 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno

Anunció que se presentará la cantante Gloria Trevi, y también hizo saber que no asistirá a ninguno de los informes de gobierno de los presidentes municipales (para que nadie se sienta o presuma), y que en Acapulco estará como su representante Héctor Apreza Patrón, secretario de Administración y Finanzas, que es el funcionario que le advirtió al alcalde Evodio Velázquez, que era irregular el crédito que quería solicitar a la banca por 158 millones de pesos, advertencia que provocó que se frenara toda la gestión que en forma irregular hacia el edil acapulqueño.

En fin una buena jornada de trabajo, que son las características de su gobierno, además que mencionó que el domingo irá al informe de gobierno del mandatario perredista de Michoacán, Silvano Aureoles.

GUERRERO VIVE EL OLVIDO Y EL ABANDONO, DENUNCIÓ ENRIQUE KRAUZE.—El Congreso de Guerrero, que encabeza la diputada Flor Añorve, le entregó al historiador y escritor Enrique Krauze, a través del gobernador Héctor Astudillo Flores, la presea “Sentimientos de la Nación”, reconocimiento que fue creado para las personas que se distiguieran por realizar obras o actvidades en favor de la humanidad.

Al recibir el galardón, planteó Karuze que “Guerrero es una herida abierta en los sentimientos de la nación”, pues hizo ver que ha sido víctima de muchas injusticias, que se le marginado y desatendido, a pesar de que hizo una gran aportación a las luchas libertarias e independientes del país, por lo que planteó que “no podemos conformarnos a que esta terrible realidad sea permanente”.

Hay que volver, demandó, a escuchar las palabras de Morelos, plasmadas en ese importante documento que presentó a la nación hace 203 años, en el Primer Congreso de Anáhuac.

Destacó que el impulsor de la independencia nacional demandaba justicia para los grupos pobres y explotados y un trato más parejo entre todos los mexicanos, pero hizo ver que en sus expresiones libertarias, no hubo nunca alguna manifestación de odio ni intolerancia, sino de caridad y justicia. Ya para terminar impactó a los asistentes, pues advirtió que a México le esperarían tiempos muy difíciles si “ese monstruo de Trump, si ese despreciable candidato republicano gana la presidencia de EU”.

Demandó estar preparados ante esa ominosa posibilidad.

Destacó que ese problema “oscurece el horizonte”, pues es una inesperada amenaza de guerra económica y diplomática de grandes proporciones, si ese candidato republicano llegara a ganar las elecciones.

Dijo que sin un falso patriotismo debe estarse preparados para defender a millones de mexicanos dentro y fuera del país, que podrían sufrir las consecuencias de esa guerra diplomática y comercial, qure “la soberbia imperial de este monstruo podría desatar”.

Insistió claramente que la mejor salida de Guerrero y de México es que “sigamos viviendo bajo la buena sombra de Morelos y que seamos dignos de ella.

Al final de la ceremonia, el gobernador Héctor Astudillo señaló en entrevista que efectivamente el gobierno mexicano tiene una deuda con Guerrero, porque con las situaciones difíciles que últimamente se han vivido se ha mantenido la costumbre de de ver a un Guerrero pobre pero “cuando el Guerrero insurgente se ha levantado, se preocupan y nos ocupan”.

Insistió que aunque se vivan momentos difíciles, “los guerrerenses no deben desvanecerse”.

HAY EXAGERACIÓN DE LAS EMPRESAS CERRADAS EN LA CAPITAL: MARCO LEYVA.—Hay una clara exageración en las cifras que manejan los empresarios en cuanto a los negocios que han cerrado en Chilpancingo por la inseguridad existente, pues no son más de 25, mientras que los quejosos aseguran que son muchas más, planteó el alcalde capitalino, Marco Leyva.

Realmente hay muchas diferencias en este tema, pues el CCE asegura que son 80 los negocios cerrados, pero la Coparmex, dice que sólo son 45, pero la Canaco se voló la barda y afirma que ya son 286 los que han bajado sus cortinas definitivamente por la grave inseguridad que se vive. Son apenas 25, informó el alcalde Leyva Mena y no hay la seguridad que la causa haya sido la violencia, sino las malas condiciones del negocio, la falta de promoción y otras causas diferentes.

Por lo pronto prepara su primer informe de gobierno, que será público, aunque está por definirse el local donde se celebrará.

Reconoció que hay problemas de inseguridad y ahora por la basura cuya solución está atorada por la mala actitud del alcalde Hossein Nabor y el cabildo de Tixtla que se negaron a reconocer los acuerdos tomados y firmados anteriomente, además de que se hizo una inversión considerable en el tiradero de Matlalapa, que estaba totalmente terminado para que funcionara de la mejor manera posible, pero la mala actitud del perredismo estatal y nacional impidió que se resolviera ese problema.

