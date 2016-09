Hay en el estado cosas más urgentes que matrimonios igualitarios: PVR

Acapulco, Gro., Septiembre 15.- La diputada local María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI), aseguró que para su bancada en el Congreso de Guerrero, no es prioridad legislar sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque “aquí hay cosas más importantes que se deben atender como es la seguridad pública y el desarrollo económico del estado”.

La legisladora agregó: “yo creo que el tema más prioritario en este momento para Guerrero, porque de ahí derivan otros, es el asunto de la seguridad seguido del tema económico, porque cuando la gente tiene la manera de sufragar los gastos de su familia más apremiantes, también tiene la cabeza más fría y están más abiertos para aceptar temas como el que estamos comentando”.

Mientras que a nivel nacional existe un gran debate sobre la aprobación o no de los matrimonios igualitarios, para la legisladora priista aun cuando no manifestó abiertamente una postura al respecto, critico de “clientelismo electoral” al ex gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, por haber encabezado la primera boda colectiva entre personas del mismo sexo en julio del año pasado.

En esa ocasión, unas 20 parejas (15 de mujeres y 5 de hombres), contrajeron matrimonio por la vía civil, en una ceremonia que se llevó a cabo a la orilla del mar en Acapulco y que fue encabezada por el entonces mandatario, a pesar de la oposición del alcalde acapulqueño Luis Uruñuela Fey, porque “la ley no había sido adecuada a la legislación local”.

Y añadió: “lo que creo es que muchas veces estos temas de matrimonios entre personas del mismo sexo obedecen a situaciones de clientelismo electoral, porque los temas serios no se deben de abordar de esa manera, sino con argumentos donde se escuchen opiniones y de ahí se tomen decisiones acertadas”.

Vadillo Ruiz consideró como necesario realizar una consulta popular para conocer la opinión de los guerrerenses sobre el tema, aunque reconoció que aún con ese procedimiento “difícilmente todos quedarían conformes con el resultado que se obtuviera”.

El pasado 17 de Mayo del presente año, el presidente Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa a nivel nacional de “matrimonio sin discriminación”, con lo cual el matrimonio entre personas del mismo sexo se podría realizar en todas las entidades federativas de la República.

Sólo en la Ciudad de México, Quintana Roo y Coahuila, sus congresos han avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque la resolución de la jurisprudencia 43 2015 de la SCJN, que se emitió el pasado 12 de junio del 2015, obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable en todos los amparos que se interpongan en cualquier parte del país, para celebrar este tipo de casamientos.