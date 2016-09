Termina su mala suerte

Deportivo Estación sumó su segundo triunfo al vencer 3-2 a San Juan

Iguala, Gro., Septiembre 15.- Un inicio arrollador por parte del Deportivo Estación en su duelo de la fecha 5 de Infantil “A”, le trajo como premio obtener su segundo triunfo del certamen tras imponerse 3-2 al San Juan, ya que la ventaja de tres anotaciones fue fundamental para sellar esta alegría para su causa, que de paso le da oxígeno puro para caminar firme en lo que resta de la campaña; para los “rayados” esto significó quedarse por debajo de la media tabla y con algunas dudas que deberá de resolver en sus siguientes partidos.

Los primeros minutos de esta contienda trajeron goles que pudieron ser degustados por el público, al minuto 5, Eduardo Hernández se encargó de abrir el marcador para la causa de Estación, el gol dio confianza al equipo para buscar el segundo del encuentro, tanta fue su petición que al minuto 12 se vio cumplida por conducto de Rodolfo Zubillaga.

La reacción de San Juan llegó un minuto después con la anotación que hizo efectiva Daniel Carreto, pero el Deportivo Estación no esperó a verse sorprendido y al minuto 24, volvió a aumentar su ventaja gracias a que Luis Ramírez convirtió el 3-1, pero una vez más los “rayados” reaccionaron en el partido con el 3-2 que hizo Luis Serrano al minuto 30.

Para el segundo tiempo pese a que San Juan buscó empatar no pudo lograr su objetivo por un trabajo eficaz de su rival, el cual no regaló nada con tal de llegar al triunfo.

En más resultados de esta jornada, Uda Dukla se impuso 3-2 al Real Jaguares; Tuzos Iguala y Unión Iguala “B” dividieron puntos al empatar 1-1; Jaguares de la Loma derrotó 3-1 a la 20 de Noviembre; Furia Iguala y San Nicolás empataron 2-2; Unión Iguala le ganó 1-0 al Cesvi Universidad; Reforma goleó 6-1 al Municipal; Campo Agrícola ganó 5-2 al Real Sociedad; Nueva Alianza goleó 11-1 a El Naranjo; Cañeros “B” aplastó 18-0 a León Sport y el Internacional le ganó 7-2 a Cañeros.