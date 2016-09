Con deuda en predial, el 40 por ciento de contribuyentes

Iguala, Gro.. Septiembre 15.- El 40 por ciento de los contribuyentes arrastra una deuda en sus impuestos del predial y otros tantos en el servicio del agua potable, no porque no tengan recursos sino porque les gusta recurrir a la morosidad, afirmó la regidora de la Comisión de Hacienda, María del Rosario González Santamaría.

En entrevista González Santamaría dijo que el gobierno de Esteban Albarrán Mendoza ha promovido campañas de descuento y promociones, y solo acuden a pagar los que tienen el compromiso ciudadano, y otros no por los escases de dinero o simplemente porque no les gusta pagar.

Aseguró que los que les gusta pagar sus impuestos aprovechan los programas de descuento y se ponen al corriente, “hoy entendemos que tuvieron gastos importantes en este regreso a clases, sin embargo, no por eso deben de dejar de pagar”.

“Le decimos a la gente que quien pague puntual, siempre va a tener descuentos preferenciales, y el que no lo haga no tendrá esa oportunidad. La gente tiene que aprovechar todos esos descuentos que se aplican en los primeros meses del año”.

- ¿Todo se debe a una cultura?

-A la cultura de lo morosidad, y eso sucede también en CAPAMI, donde se tiene una cartera vencida importante, porque mucha gente que no paga.

- ¿Qué les dice a los morosos?

-Que paguen, porque si queremos más y mejores servicios, tenemos que contribuir.