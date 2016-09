Desierto y Las elegidas, van por México en los Oscar y Goya

Ciudad de México, Septiembre 15.- El filme Desierto, de Jonás Cuarón representará a México en la próxima edición de los premios Oscar, mientras que Las elegidas, de David Pablos, hará lo propio en la entrega de los Goya, informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfica (AMACC).

En conferencia de prensa, en la que se contó con la participación de Dolores Heredia, presidenta de la AMACC y Everardo González, secretario de la AMACC, se ofrecieron los detalles de esta selección, en la que se informó que hubo 14 películas inscritas para el Goya, y 16 para los premios Oscar. El Comité de elección estuvo integrado por 149 miembros.

También se dieron cita David Pablos, director de Las elegidas, así como Jonás Cuarón, Carlos Cuarón y Nicolás Celis, productores de Desierto, quienes agradecieron a la Academia el haber elegido sus trabajos para representar a México en dichos premios internacionales.

"Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad”, subrayó Pablos en su intervención, quien lamentó que su productor no haya podido estar presente en el anuncio.

"Más que nada, quiero dar las gracias por la selección, la película se estrena en Estados Unidos el 14 de octubre. Es una película de la que me interesa el debate que pueda generar y el hecho de llegar a ese estreno y el apoyo de la Academia, la verdad me siento muy orgulloso y quiero darle las gracias a mis productores”, externó Jonás Cuarón.

En tanto, Carlos Cuarón, uno de los productores, agradeció a la Academia la distinción: “Mi deseo es que el nombre de Jonás esté al lado del de otros directores como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro. Este es el primer paso, esperemos que la Academia de Estados Unidos se interese en la película y esté nominada”, externó.

Las elegidas narra historia de alguna mujeres que son engañadas, en este caso por alguien cercano, para adentrarlas al mundo de la prostitución, mientras que Desierto aborda la problemática que sufren algunos inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos cruzando la frontera con México y se enfrentan a cazadores estadunidenses que sólo quieren acabar con ellos, ambas temáticas que tienen impacto en México.

"Yo siempre he dicho que el objetivo de esta película es sensibilizar, y obviamente el filme es un pequeño espectro de todo el panorama, creo que da para hacer muchas películas más, pero esa es la idea, esta es una labor recorrida pero queda mucho por delante”, expresó Pablos.

Mientras que Jonás Cuarón externó que: “Subconscientemente uno se pone a escribir y salen los reflejos y la migración es un tema con el que uno vive a diario en México y en ese sentido este es un reflejo muy subjetivo”.

En la charla con los medios, también se anunció la convocatoria para la 59 entrega del Ariel, que tendrá dos periodos de inscripción, uno en octubre y otro en diciembre, según su fecha de exhibición y se premiarán 28 categorías, en las que se incluyen dos nuevos rubros: Mejor Actriz de Cuadro y Mejor Actor de Cuadro.

Asimismo, y para celebrar el 70 aniversario de la Academia, saldrá a la venta un billete conmemorativo de la Lotería Nacional.